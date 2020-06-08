اقترحه والده منذ سنين... سيناتور جمهوري يقدم حلا للقضاء على أعمال الشغب... صورة

شارك السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا الأمريكية، ميت رومني، صورة والده حاكم ولاية ميشيغان السابق، جورج رومني، على تويتر، وهو يدعم مسيرة الحقوق المدنية في مدينة ديترويت.

ويظهر جورج رومني على الصورة وهو يمشي إلى جانب المتظاهرين في أواخر الستينيات وتذكر ميت رومني كلمات والده، قائلا: "لا يمكننا القضاء على أعمال الشغب باستخدام القوة فقط... بل علينا القضاء على المشاكل التي تنبع منها أولا".

This is my father, George Romney, participating in a Civil Rights march in the Detroit suburbs during the late 1960s—“Force alone will not eliminate riots,” he said. “We must eliminate the problems from which they stem.” pic.twitter.com/SzrcAyfPD8 — Mitt Romney (@MittRomney) June 6, 2020

وانضم رومني إلى احتجاجات المواطنين ضد عنف الشرطة ما يجعله أول سيناتور جمهوري يقدم على هذا الفعل.

وأجاب رومني الصحفيين عند سؤالهم عن سبب انضمامه، "نحن بحاجة إلى صوت ضد العنصرية. نحتاج إلى أصوات كثيرة ضد العنصرية وضد العنف".

من جانبه انتقد الرئيس دونالد ترامب المظاهرات بشكل حاد ومتكرر، ودعا المسؤولين الحكوميين والمحليين إلى قمعها.

كما لام الرئيس الأمريكي، في السابق، رومني لعدم عمله بجد لهزيمة الديمقراطي باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية عام 2012.

واندلعت احتجاجات مناهضة للعنصرية واشتباكات مع الشرطة في العديد من المدن الأمريكية، بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، أعزل السلاح، خنقا تحت ركبة شرطي في مدينة مينيابوليس أثناء عملية الاحتجاز يوم 25 مايو/أيار الماضي. وتحول هذا الحدث إلى مظاهرات واسعة النطاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وفي مدن العالم، لينضم الآلاف إلى المسيرات التضامنية مع قضية "جورج فلويد".