الجمهوري كولن باول: ترامب يؤجج الانقسام ويبتعد عن الدستور... لن أمنحه صوتي

انتقد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة الاحتجاجات، مؤكدا أنه يبتعد عن الدستور ببطء، وأنه لن يمنحه صوته في الانتخابات المقبلة.

جاء ذلك في مقابلة، مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، انتقد فيها وزير الخارجية الأسبق، المنتمي إلى حزب ترامب (الحزب الجمهوري)، الطريقة التي يدير بها ترامب أزمة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، على يد ضابط شرطة.

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن تصريحات كولن باول، الجنرال السابق، تضمه إلى قائمة متنامية من جنرالات الجيش الأمريكي، الذين ينتقدون إدارة ترامب بقوة.

وقال باول، الذي عمل وزيرا للخارجية في عهد جورج بوش الابن: "لدينا دستور يجب أن نتبع ما جاء فيه، لكن الرئيس يبتعد عنه ببطء.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu احتجاجات في أمريكا على مقتل مواطن تحت ركبة شرطي

يذكر أن كولن باول، هو أو أمريكي من أصول أفريقية، يتولى منصب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ورئاسة أركان الجيش، وبعد تصريحاته الأخيرة، ينضم إلى قائمة من جنرالات الجيش الذي يوبخون ترامب بسبب نهج "الرجل القوي"، الذي يتبعه في مواجهة الاحتجاجات، التي اندلعت عقب مقتل جورج فلويد في 25 مايو/ أيار الماضي، على يد رجل شرطة أبيض بولاية مينيابوليس.

كولن باول: "لم أر مثل هذه الاحتجاجات في حياتي، وأعتقد أنه يجب التعامل معها بحكمة".

وأضاف: "أخطط لمنح صوتي لنائب الرئيس السابق جو بايدن (المنتمي للحزب الديمقراطي)، خلال انتخابات الرئاسة المقبلة، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، كما فعلت في انتخابات عام 2016".

Former Secretary of State Gen. Colin Powell rebukes Trump for his actions during protests, saying the President has "drifted away" from the Constitution https://t.co/7mCg1C4THM — CNN Breaking News (@cnnbrk) June 7, 2020

وتابع: "أنا قريب جدا من بايدن فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والسياسية، وعملت معه لأكثر من 35 عاما، وهو الآن مرشح وسوف أمنحه صوتي".

ويواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات واسعة من مسؤولين وقادة عسكريين سابقين، يتهمونه بخلق حالة من الانقسام داخل الأمريكي، أبرزها ما قاله جيمس ماتيس، وزير الدفاع السابق، الذي اعتبر أن ترامب لم يحاول حتى توحيد الأمريكيين، وأنه يواصل جهده لإحداث حالة من الانقسام.

وخلال مقابلة كولن باول مع "سي إن إن" أكد أن من يتهمون ترامب بمحاولة خلق حالة من الانقسام داخل أمريكا، على صواب.