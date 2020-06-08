أردوغان لترامب: قلقون من التعاون بين مؤججي العنف في أمريكا وحزب العمال الكردستاني

وذكرت "الأناضول" أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب بحثا هاتفيا "التطورات الإقليمية وعلى رأسها الأزمة الليبية".
#عاجل | #أردوغان يبحث مع #ترامب هاتفيا التطورات الإقليمية على رأسها الأزمة الليبية— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 8, 2020
وبحسب الوكالة، أعرب أردوغان لترامب عن "قلقه إزاء التعاون بين من يقفون وراء أعمال العنف والنهب في الولايات المتحدة وتنظيم"بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا".
#عاجل | #أردوغان يعرب لترامب عن قلقه إزاء التعاون بين من يقفون وراء أعمال العنف والنهب بالولايات المتحدة وتنظيم"بي كا كا" الإرهابي شمالي #سوريا— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 8, 2020
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد منذ أيام بزيادة الدعم التركي لحكومة الوفاق في ليبيا.
وحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول" قال أردوغان "اتفقت مع السراج على تطوير تعاون بحري جديد شرق المتوسط.. قررنا أن نقوم بعمليات التنقيب عن النفط قبالة سواحل ليبيا".
وتابع أردوغان: "نهدف لتطوير التعاون القائم مع ليبيا حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب".
وقال الرئيس التركي: "نجدد دعوتنا من أجل منع محاولات البيع غير القانوني لنفط الشعب الليبي على يد الانقلابي حفتر".
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