فيديو يوثق لحظة اصطدام طائرة عسكرية أمريكية بمدرج مطار التاجي في العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء أمس الاثنين، بإصابة 4 من القوات الأمريكية ضمن التحالف الدولي في العراق خلال تحطم طائرة من نوع "إس - 130" أثناء هبوطها بقاعدة التاجي شمال بغداد .

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": إن "طائرة من نوع "إس- 130" سير رحلتها "كويت تاجي كويت" انحرفت على المدرج عن مسارها وارتطمت بحاجز كونكريتي [الكتل الخرسانية] وتعرضت لحادث".

اللحظات الأولى لاصطدام الطائرة الأميركية C130 في مدرج مطار #التاجي العسكري مساء أمس الأثنين pic.twitter.com/fML4arDfN0 — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) June 9, 2020

وأكد المصدر أن "الحادث أدى إلى أضرار في هيكل الطائرة"، كاشفا أن "الحادث أسفر عن إصابة 4 جنود أمريكيين من أصل 16 على متنها".

ولفت المصدر إلى أن "الحادث لم يتسبب بحريق في الطائرة".

بدوره قال البنتاغون إن الطائرة العسكرية الأمريكية خرجت عن مسارها في قاعدة التاجي العراقية.