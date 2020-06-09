محتجون يخربون "نجمة" ترامب في هوليوود... صور

تعرضت نجمة ترامب في ممر الشهرة بهوليوود إلى أعمال تخريب مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع في ظل الاحتجاجات إثر مقتل جورج فلويد.

وقام المحتجون بالكتابة على النجمة حتى تم تلوينها باللون الأسود بالكامل في لوس أنجلوس الأمريكية.

This is @realDonaldTrump’s star on the Hollywood Walk of Fame. That is a green bag with some dog 💩 pic.twitter.com/SGsv3LtuEu — Adriana Chavira (@adrianachavira) June 8, 2020

وأعلنت شرطة لوس أنجلوس يوم أمس الاثنين لصحيفة "هوليوود ريبورتر"، أنهم لم يكونوا على علم بالتخريب. ولم يتم الإبلاغ عن أي شكاوى.

تم اخفاء نجمة دونالد ترامب في ممر المشاهير في هوليوود بسبب الاحتجاجات . pic.twitter.com/qzqR7ci1kI — ET DOSE (@ETdoses) June 8, 2020

هذا وتعرضت نجمة ترامب للتخريب عدة مرات ودمرت بالكامل مرتين. وتم القبض على الجناة وتوجيه الاتهامات إليهم في كل مرة تم تدميرها.

قام المتظاهرون بتدمير نجمة دونالد ترامب في هوليوود. 📸 pic.twitter.com/gDfeigxcZn — مشاهير | Celebs Zone (@CnPics) June 1, 2020

هذا واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".