محتجون يخربون "نجمة" ترامب في هوليوود... صور

وقام المحتجون بالكتابة على النجمة حتى تم تلوينها باللون الأسود بالكامل في لوس أنجلوس الأمريكية.
This is @realDonaldTrump’s star on the Hollywood Walk of Fame. That is a green bag with some dog 💩 pic.twitter.com/SGsv3LtuEu— Adriana Chavira (@adrianachavira) June 8, 2020
وأعلنت شرطة لوس أنجلوس يوم أمس الاثنين لصحيفة "هوليوود ريبورتر"، أنهم لم يكونوا على علم بالتخريب. ولم يتم الإبلاغ عن أي شكاوى.
تم اخفاء نجمة دونالد ترامب في ممر المشاهير في هوليوود بسبب الاحتجاجات . pic.twitter.com/qzqR7ci1kI— ET DOSE (@ETdoses) June 8, 2020
هذا وتعرضت نجمة ترامب للتخريب عدة مرات ودمرت بالكامل مرتين. وتم القبض على الجناة وتوجيه الاتهامات إليهم في كل مرة تم تدميرها.
قام المتظاهرون بتدمير نجمة دونالد ترامب في هوليوود. 📸 pic.twitter.com/gDfeigxcZn— مشاهير | Celebs Zone (@CnPics) June 1, 2020
هذا واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".
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