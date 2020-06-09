بعد إغلاقه ثلاثة أشهر... برج إيفل يستقبل الزوار ابتداء من 25 يونيو

أعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، عن فتح البرج مجددا أمام الزوار في الـ25 من الشهر الجاري بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب الأزمة الصحية.

وبحسب قناة "بي.اف.إم" الفرنسية، قالت الشركة المشغلة في بيان رسمي إنه سيتم إعادة فتح البرج في الـ25 من يونيو/ حزيران الجاري بعد أن كان قد أغلق مع بداية الحجر الصحي في الـ14 من مارس/ آذار الماضي.

​وقالت الشركة إن عملية استقبال الزوار ستكون منظمة وفق معايير محددة للحفاظ على سلامة المواطنين. وبحسب البيان سيتم الإبقاء على إقفال المصاعد مقابل السماح لعدد محدود من الزوار يومياً بالصعود إلى الطابق الثاني عبر الدرج المخصص لذلك.

أما الطابق الثالث والأخير فسيبقى مغلقا لأجل غير مسمى. وستفرض الشركة على الزوار ارتداء الكمامة ابتداءا من عمر الـ11 سنة.

ويعد برج إيفل من أهم المعالم السياحية في فرنسا حيث يزوره سنويا ملايين السياح من حول العالم.