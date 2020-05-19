فرنسا تعلن حدوث خطأ في إحصاء وفيات "كورونا" لديها وتكشف الرقم الصحيح

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن حدوث خطأ في الإحصاء الخاص بوفيات وباء "كوفيد-19" في البلاد.

باريس - سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان أن "إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد وصل 28022 حالة"، وذلك بعد مراجعة جديدة لأعداد الوفيات.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد قد بلغ 28239".

وأشار البيان إلى أن "إجمالي الإصابات وصل 143427 حالة بعد تسجيل 524 إصابة منذ أمس الاثنين".

وبدأت فرنسا يوم الاثنين برفع الحجر الصحي (الذي فُرض في الـ17 من آذار/مارس الماضي) بشكل تدريجي، بعد أن بيّنت آخر المعطيات تحسناً في الوضع الصحي تمثّل بانخفاض في أعداد الوافدين الجدد إلى المستشفيات وفي أعداد المصابين الذين يستلزم وضعهم العناية المركزة، مما خفّف الضغط على المستشفيات.

هذا ومن المنتظر أن تبدأ المرحلة الثانية من رفع الحجر الصحي في فرنسا في الثاني من شهر حزيران/يونيو المقبل. وستعلن السلطات أواخر الشهر الجاري عن الإجراءات المقبلة، ومنها موعد فتح المطاعم الذي لن يحدث قبل الـ 15 من حزيران/يونيو على أحسن تقدير.

وخلف الوباء أكثر من 300 ألف وفاة حول العالم وأكثر من 4.8 مليون إصابة.