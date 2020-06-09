السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن موعد استقبال المتقدمين للتأشيرة و"قواعد الدخول"

وخصصت السفارة البريطانية في القاهرة، موقعا إلكترونيا، قالت إنه على الراغبين في حجز موعد زيارة تسجيل بياناتهم من خلاله".
وقالت السفارة: "من تقدم بالفعل بطلب تأشيرة وينتظر قرار من مكتب التأشيرات والهجرة، فسيتم الاتصال به بشأن الطلب والخيارات المتاحة لتسلم جواز السفر"، مشيرة إلى أن يمكن زيارة الموقع الخاص بمواعيد العمل، التي تم تعديلها.
يعلن مركز تقديم طلبات التأشيرة TLScontact عن المواعيد الجديدة لاستقبال المتقدمين للتأشيرة اعتبارًا من 22 يونيو في الإسكندرية و 23 يونيو في القاهرة. لحجز موعد يرجى زيارة الموقع: https://t.co/5LyuKiXwqF— UK in Egypt (@UKinEgypt) June 9, 2020
يتبع... pic.twitter.com/aRH3igN8I6
وأوضحت السفارة، أنه بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، سيتم الطلب ممن يتوجه إلى المركز ارتداء قناع واحترام إرشادات التباعد الاجتماعي"، مشيرة إلى وجود قواعد جديدة لدخول المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا".
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