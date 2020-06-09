السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن موعد استقبال المتقدمين للتأشيرة و"قواعد الدخول"

حددت السفارة البريطانية بالقاهرة، موعد استقبال المتقدمين للحصول على التأشيرة وقواعد دخول المملكة المتحدة، بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للسفارة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن مركز تقديم طلبات التأشيرة "TLScontact"، نشر المواعيد الجديدة لاستقبال المتقدمين للتأشيرة اعتبارا التي تبدأ يوم 22 يونيو/ حزيران في الإسكندرية ويوم 23 يونيو في القاهرة.

وخصصت السفارة البريطانية في القاهرة، موقعا إلكترونيا، قالت إنه على الراغبين في حجز موعد زيارة تسجيل بياناتهم من خلاله".

وقالت السفارة: "من تقدم بالفعل بطلب تأشيرة وينتظر قرار من مكتب التأشيرات والهجرة، فسيتم الاتصال به بشأن الطلب والخيارات المتاحة لتسلم جواز السفر"، مشيرة إلى أن يمكن زيارة الموقع الخاص بمواعيد العمل، التي تم تعديلها.

يعلن مركز تقديم طلبات التأشيرة TLScontact عن المواعيد الجديدة لاستقبال المتقدمين للتأشيرة اعتبارًا من 22 يونيو في الإسكندرية و 23 يونيو في القاهرة. لحجز موعد يرجى زيارة الموقع: https://t.co/5LyuKiXwqF



يتبع... pic.twitter.com/aRH3igN8I6 — UK in Egypt (@UKinEgypt) June 9, 2020

وأوضحت السفارة، أنه بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، سيتم الطلب ممن يتوجه إلى المركز ارتداء قناع واحترام إرشادات التباعد الاجتماعي"، مشيرة إلى وجود قواعد جديدة لدخول المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا".