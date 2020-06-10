ترامب يؤكد التزام أمريكا باتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة الإثيوبي

وناقش الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، التطورات الخاصة بملفي سد النهضة الإثيوبي والأزمة الليبية وذلك في اتصال هاتفي، بحسب ما أعلنته الرئاسة المصرية.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أنه خلال اتصال بين الرئيسين "تم تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة (إعلان القاهرة)"، لافتة إلى أن الرئيس ترامب "أبدى ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة ولإنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده".

وتابع البيان أن الاتصال "تناول بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تبادل الرؤي بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة".