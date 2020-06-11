الصين تطلق قمرا صناعيا لمراقبة المحيطات

أعلنت شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC) أن الصين أطلقت بنجاح القمر الصناعي المدني "Haiyang-1D" إلى المدار لدراسة موارد المحيطات والإبلاغ عن الكوارث الوشيكة في البحر.

تم إطلاق الصاروخ الناقل والمركبة الفضائية على متنه من المحطة الفضائية تاييوان في شمال شانشي، أمس الأربعاء، بحسب بيان CASC على صفحة الشبكة الاجتماعية WeChat للمنظمة.

من المفترض أن يتم استخدام "Haiyang-1D" في تنفيذ مختلف المشاريع البيئية والزراعية والنقل.

ويوضح البيان أن هذا هو الإطلاق 334 للصاروخ الناقل من سلسلة Changzheng.

يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2019، أطلقت الصين صاروخًا تم إنشاؤه للبعثة إلى المريخ.