دراسة تكشف نتيجة قد تكون طوق نجاة أمام فيروس كورونا

فيما تم وصفه بالنتيجة الإيجابية التي قد تبدد مخاوف الكثيرين من الأطباء والمرضى بفيروس كورونا، كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تشارك مريضين بـ"كوفيد-19" جهاز تنفس واحد لمدة قد تصل إلى يومين يكون آمنا.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، تأتي الدراسة كطوق نجاة للمستشفيات التي تجد صعوبة في التعامل مع الزيادة في أعداد من يعانون من الفشل الرئوي.

ومع تفشي فيروس كورونا ، بدأ مستشفى "نيويورك بريسبيتيريان" في اختيار مريضين خضعا للجراحة ويتمتعان برئة سليمة للتشارك في جهاز للتنفس.

وأدت هذه الطريقة لتوفير أكبر عدد ممكن من الأجهزة لمرضى كورونا، وهو ما عارضه بعض الخبراء مشيرين إلى أنه قد يؤدي لتدهور النتائج.

واعتمدت الدراسة على الجمع بين كل مريضين من أصل 6، وخلصت إلى أن التشارك في جهاز التنفس قد يكون بديلا يعتمد عليه لمدة تصل إلى يومين.

وأشار الباحثون إلى أنه في ظل النقص الحاد فإن تشارك أجهزة التنفس هو البديل المؤقت المتاح لدعم المرضى لفترات قصيرة.

وأوصى الباحثون بقصر عملية التشارك على المراكز التي تمتلك الخبرة والمقدرة على تحديد المرضى المناسبين بشكل سليم.