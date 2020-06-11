منظمة الصحة: جائحة فيروس كورونا "تتسارع" في أفريقيا

صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن جائحة فيروس كورونا "تتسارع" في أفريقيا، حيث تنتشر من العواصم التي وصل إليها المسافرون، لكن لا يبدو أن هناك الكثير من الإصابات الخطيرة أو الوفيات التي لا يتم رصدها.

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، ماتشيديسو مويتيفي، ببيان صحفي في جنيف إن عشر دول تتصدر الجائحة في أفريقيا حيث تشكل 75 بالمئة من بين حوالي 200 ألف إصابة في القارة التي سجلت 5000 حالة وفاة.

وسجلت جنوب أفريقيا ربع الإصابات، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقالت مويتي "نعتقد أن أعداد الإصابات الخطيرة والوفيات التي لا يتم رصدها ليست كبيرة"، مضيفة "أحد التحديات الرئيسية في أفريقيا لا تزال تتمثل في توفر الإمدادات، خاصة أدوات الفحص".

Over 200,000 confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 90,000 recoveries & 5,400 deaths. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTg pic.twitter.com/L1eDXXsEkz — WHO African Region (@WHOAFRO) June 10, 2020

هذا وكان مدير المنظمة، مايكل ريان، قد تحدث في وقت سابق عن سبب تسجيل روسيا لعدد قليل من وفيات الفيروس في البلاد.

موعزا ذلك إلى انتشار الاختبارات في البلاد للكشف عن الفيروس.

قائلا "إنه في الحالات التي يتم فيها إجراء الاختبارات على الكثير من الناس، يمكن للمرء أن يلاحظ انخفاضا في معدل الوفيات".