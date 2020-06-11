محكمة تركية تقضي بسجن موظف في القنصلية الأمريكية لمساعدة "جماعة إرهابية"

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، حكمت المحكمة بالسجن 8 سنوات و9 أشهر على موظف القنصلية الأمريكية في إسطنبول متين طوبوز، بتهمة مساعدة "تنظيم إرهابي مسلح"

وحسب ما تقوله "رويترز"، كانت القضية واحدة من عدة مصادر توتر بين أنقرة وواشنطن.

وفي مارس/ آذار، قال ممثلو الادعاء إنه يجب تبرئة طوبوز من تهم التجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة، لكن يجب أن يواجه السجن بتهمة أقل بالانتماء إلى منظمة إرهابية.

واتُهم طوبوز بصلاته بمسؤولين قادوا تحقيقًا بشأن الفساد عام 2013، ووجدوا لاحقًا أنهم أعضاء في شبكة اتهمت في التورط في انقلاب عسكري فاشل في 2016.