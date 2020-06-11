المفوضية الأوروبية توصي برفع القيود على الحدود الداخلية في 15 يونيو

أوصت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، الدول الأعضاء في منطقة شنغن والدول المنتسبة إليها برفع القيود على الحدود الداخلية بحلول 15 يونيو/حزيران 2020 .

كما أوصت المفوضية "بتمديد القيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو/حزيران 2020، على أن يتم وضع خطة لرفع القيود تدريجيًا بعد ذلك، حسبما ذكرت المفوضية عبر موقعها الإلكتروني.

#عاجل: المفوضية الأوروبية توصي برفع كل القيود على الحدود الأوروبية الداخلية في 15 حزيران/يونيو#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) June 11, 2020

وكان الممثل الأعلى للسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد أعلن، أمس الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية تعتزم تبني خطة لرفع قيود السفر خارج الاتحاد الأوروبي بداية من يوليو/ تموز المقبل.

وأضاف: "المفوضية ستتبنى خطة لرفع القيود على السفر خارج الاتحاد الأوروبي منذ بداية يوليو".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس/ آذار الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة". ووفقا لأحداث البيانات تم تسجيل ما يقرب من 7.3 مليون حالة إصابة بالمرض في العالم، توفي منها أكثر من 416 ألف شخص.

جدير بالذكر أن بعض الدول الأوروبية قد بدأت بتخفيف القيود المفروضة على السفر، وقد بات السفر ممكنا بين دول البلطيق، وكذلك عبر الحدود بين ألمانيا والنمسا وسويسرا.