أوروبا تحذر من موجة ثانية مبكرة لفيروس كورونا بعد الاحتجاجات

حذر خبراء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، من احتمال تزايد عدد الإصابات بمرض "كوفيد - 19" خلال الأسابيع المقبلة بسبب الاحتجاجات التي تشهدها كبرى المدن الأوروبية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الجمعية الأوروبية للعلاج بالعناية الفائقة جوزيف كيسيكيوجلو، قوله: "إذا نصحت كل شخص بالحفاظ على مسافة تباعد متر ونصف المتر عن الآخر، ووقف الجميع بجانب بعضهم بعضا، وعانقوا بعضهم بعضا، فلا أعتقد أن النتيجة ستكون طيبة".

وردا على سؤال عما إذا كان سيحدث ارتفاع في الإصابات خلال الأسبوعين المقبلين، قال: "نعم، لكن أتمنى أن أكون مخطئا".

واحتشد عشرات الآلاف من المحتجين في كبرى المدن الأوروبية أخيرا للتظاهر ضد العنصرية بعد وفاة المواطن الأمريكي جورج فلويد ذي الأصول الأفريقية في الولايات المتحدة على يد شرطي أمريكي.