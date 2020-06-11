تتضمن نصائح وأول ظهور لابنه... أغنية محمد رمضان عن كورونا تتجاوز المليون مشاهدة... فيديو

تجاوزت أغنية "كورونا فيروس" للفنان المصري محمد رمضان، المليون مشاهدة، بعد ساعات من طرحها على موقع "يوتيوب" للفيديوهات، والتي يوجه فيها بعض النصائح والإرشادات للوقاية من الوباء العالمي.

كما تحتل الأغنية المركز الثالث في قائمة أكثر الفيديوهات تداولا على "يوتيوب"، عند لحظة كتابة هذه السطور.

وينصح رمضان جمهوره في الأغنية قائلا: "عقّم إيديك قبل ما تسلم على اللي جمبك، ياللي بتسلم ما تلليش العشم قتلك".

وتابع في مقطع آخر: "أنا البرنس، كمامة بلبس وجلافز (قفازات) كمان، سلامي من بعيد من غير أحضان، أنا كده في أمان، حافظ عاللي منك يا غالي قول أنا حامي بيتي وعيال، كورونا هي رسمي كورونا هي خصمي بعقم نفسي منها قبل ما بتدخل في جسمي".

وتشهد أغنية "كورونا فيروس" الظهور الأول لنجل محمد رمضان.

ويظهر الفنان الشهير في بعض مشاهد الأغنية المصورة وهو يرتدي قفازات تشبه التي كان يرتديها "ملك البوب" الأمريكي الراحل، مايكل جاكسون.

وأغنية "كورونا فيروس" من إخراج محمد سامي، الذي سبق وأن تعاون مع محمد رمضان في مسلسل "البرنس" الذي عُرض في رمضان 2020، وحقق نجاحا كبيرا.