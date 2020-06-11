متظاهرون يسقطون تمثالا آخر في ولاية فرجينيا

أسقط محتجون تمثال لرئيس الاتحاد الكونفدرالي في ريتشموند، عاصمة ولاية فرجينيا، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، وذلك في أحدث تنكيل بنصب تذكاري أمريكي خلال المظاهرات التي تعم البلاد للمطالبة بإنهاء الظلم العنصري.

ووفقا لوكالة "رويترز" أظهرت صور نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمثال جيفرسون ديفيس رئيس الاتحاد الكونفدرالي، المؤيد للعبودية الذي حكم خلال الحرب الأهلية الأمريكية من 1861 إلى 1865، وقد أسقطته شاحنتان وألقي بعيدا بينما كان الناس يهللون. وجرى وضع رسم على قاعدة التمثال.

— The New York Times (@nytimes) June 11, 2020

وكان التمثال يوجد في طريق مونيومنت أفنيو في ريتشموند، الذي تصطف فيه العديد من الرموز البارزة للكونفدرالية. وكانت المدينة عاصمة للاتحاد الكونفدرالي معظم وقت الحرب.

وأدى مقتل جورج فلويد (أسود البشرة) وهو رهن احتجاز الشرطة في منيابوليس بولاية مينيسوتا يوم 25 مايو/ أيار وما أعقبه من موجة عالمية من الاحتجاجات المناهضة للعنصرية إلى اندلاع حملة لإزالة التماثيل والرموز الأخرى التي تمجد قادة الكونفدرالية.