المراكز الأمريكية تحذر: العودة لإجراءات العزل العام قد يكون ضروريا

حث مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، على الاستمرار في الالتزام بالتباعد الاجتماعي وإجراءات الأمان لمنع الإصابة بمرض "كوفيد-19".

وحذر المسؤولون من أن الولايات قد تحتاج لإعادة فرض قيود صارمة في حال حدوث طفرة في حالات الإصابة بالمرض، بحسب "رويترز".

وقال مسؤولون من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن على الناس مواصلة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم وغسل الأيدي بانتظام ووضع الكمامات للحد من مخاطر انتشار العدوى بالفيروس.

وقال جاي باتلر نائب مدير قسم الأمراض المعدية بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "إذا بدأت حالات (كورونا) في الزيادة من جديد، وخاصة في حالة حدوث طفرة، من المهم أن نقر بضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات مثل تلك التي فرضت في مارس الماضي" للحد من تفشي الفيروس.

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلنت يوم الجمعة إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و16027 شخصا بزيادة 21744 حالة عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 947 ليصل الإجمالي إلى 113914 وفاة.