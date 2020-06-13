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    مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر

    الخارجية الأمريكية: المبادرة المصرية للأزمة الليبية تشمل بنودا مفيدة ولكن

    © AP Photo / Hussein Malla
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    قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، إن المبادرة المصرية بشأن ليبيا تشمل بعض البنود المفيدة.

    وأضاف شينكر في إحاطة إعلامية حول الحوار بين الولايات المتحدة والعراق والتطورات في ليبيا، أن "وجود مزيد من الوحدة في ليبيا سيكون أمرا مثمرا". 

    وأوضح "نعتقد أن ثمة جوانب مفيدة في المبادرة المصرية، لكننا نرى أن العملية التي تقودها الأمم المتحدة وعملية برلين هما  أكثر الأطر البناءة لإحراز تقدم إزاء وقف إطلاق النار".

    وتابع "ندعو بوضوح كل الأطراف إلى رمي أسلحتهم واستئناف المفاوضات، بقيادة الأمم المتحدة فهذا هو الوقت المناسب لكل الليبيين للتحرك".

    مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
    © AP Photo / Luis M. Alvarez
    أمريكا ترحب بالمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية
    وعبر شينكر عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة الليبية، بقوله "نحن متحمسون لأن حكومة السراج وقوات حفتر منخرطة الآن في محادثات (5+5)، لكننا نريد رؤية كل الليبيين يلتقون معا لتحمل مسؤولية بلدهم".

    وأكد أن "موافقة الحكومة الليبية والجيش الوطني على العودة إلى المفاوضات، بقيادة الأمم المتحدة، كان خطوة إيجابية أولى تتطلب تطبيقاً سريعاً للتوصل إلى وقف للنار، وإعادة إطلاق الحوار بين الليبيين، بقيادة ليبية لتحقيق حل طويل الأمد".

    وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في السادس من الشهر الجاري، عقب لقاء في القاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، عن "التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية". 

    ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار ابتداء من يوم 8 حزيران/يونيو 2020.

    كما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة ولإنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, الخارجية الأمريكية, الأزمة الليبية, ليبيا, مصر, أمريكا
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