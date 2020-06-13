إيران توجه طلبا إلى فرنسا بشأن الصندوقين الأسودين للطائرة​ الأوكرانية المنكوبة

طلبت إيران، من فرنسا​ المساعدة في فك شفرة الصندوقين الأسودين للطائرة​ الأوكرانية التي أسقطت في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأعلن ممثل إيران لدى وكالة ​الطيران المدني​ التابعة للأمم المتحدة فرهاد برورش، أن "إيران​ طلبت من مكتب التحقيق والتحليل لسلامة​ الطيران المدني في ​فرنسا​ "BEA" المساعدة في فك شفرة الصندوقين الأسودين للطائرة​ الأوكرانية"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم الثلاثاء الماضي، إلقاء القبض على 6 أشخاص حتى الآن، في قضية إسقاط طائرة الركاب المدنية التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، فيما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن المتورطين في حادث الطائرة "سينالون العقاب".

وكانت إيران قد أعلنت، في البداية، أن تحطم الطائرة في ضواحي طهران حدث نتيجة خلل فني قبل أن تتراجع، وتعترف بإسقاط الطائرة بصاروخ من دفاعات الحرس الثوري أثناء التأهب العسكري بعد إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عراقيتين تضم القواعد الأمريكية، رداً على مقتل القيادي في الحرس الثوري قاسم سليماني، وأسفرت الحادثة عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 أغلبهم من الإيرانيين.