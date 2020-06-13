بريطانيا تدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد قرار ترامب فرض عقوبات

جددت بريطانيا، اليوم السبت، دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على مسؤوليها.

وقالت بريطانيا إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون قادرة على العمل باستقلالية دون خوف من التعرض لعقوبات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية، دومينيك راب، "المملكة المتحدة تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع حالات الإفلات من العقاب في أسوأ الجرائم الدولية".

وأضاف "سنواصل دعم إجراء إصلاح إيجابي في المحكمة حتى تعمل بفاعلية بقدر الإمكان. ينبغي أن يكون موظفو المحكمة الجنائية الدولية قادرين على القيام بعملهم باستقلالية وحياد ودون خوف من العقوبات".

وتستهدف العقوبات الأمريكية التي أقرها ترامب موظفي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في تحقيق فيما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.