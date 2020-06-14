أمريكيون يحطمون تمثال "مالك العبيد" ويلقونه في النهر... فيديو

قام المتظاهرون في نيو أورليانز الأمريكية بتحطيم تمثال، جون ماكدونو، ورميه في نهر المسيسيبي بعد نقله على متن شاحنة من مكانه إلى النهر.

وبحسب ما نقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية فإن المتظاهرين قاموا بتحطيم تمثال ماكدونو، والمعروف بـ"مالك العبد".

Pic of the aftermath pic.twitter.com/bZt7jUqSn5 — 🥖🍞 Drew Michael Miranda (@drewmmiranda) June 13, 2020

قبل أن يقوموا بنقله إلى نهر المسيسيبي حيث تم إلقاء التمثال في النهر، في الوقت الذي أدان فيه عمدة نيو أورليانز، لاتويا كانتريل، الاحتجاجات ووصف العمل بغير قانوني.

Another statue of a slave owner relocated to a more appropriate venue. Bye John McDonogh! pic.twitter.com/dUjTLSD12L — TVDP (@sensitivepapi) June 13, 2020

وتمت إزالة عدد من التماثيل في عدد من الولايات بقرار من السلطات وتعرض بعضها للتخريب في الأسابيع الأخيرة وسط احتجاجات واسعة النطاق بعد وفاة الأمريكي الأفريقي جورج فلويد على أيدي الشرطة في مينيابوليس.

ويعود بعض تلك التماثيل لجنود وجنرالات امتلكوا عبيدا خلال فترة الحرب الحرب الأهلية الأمريكية، بالإضافة لتماثيل مكتشف أمريكا كولومبوس، الذي يتهمه الناشطون اليساريون بالإبادة الجماعية للسكان الأمريكيين الأصليين.