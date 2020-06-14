ظريف يتوجه إلى تركيا بالتزامن مع زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى أنقرة

يجري وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، زيارة إلى تركيا، بالتزامن مع زيارة وزيري خارجية ودفاع روسيا.

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، أعلنت "السفارة الإيرانية في تركيا أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيزور تركيا يومي الأحد والاثنين"، مشيرة إلى أن "ظريف يجري هذه الزيارة لبحث العلاقات الثنائية وأهم تطورات المنطقة والقضايا الدولية أيضا".

وقالت السفارة إن ظريف سيلتقي بنظيره التركي في مدينة إسطنبول، مشيرة إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيرانيى يصل تركيا تزامنا مه زيارة وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والدفاع سيرغي شويغو إلى تركيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت أمس السبت، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، سيصلان إلى تركيا الأحد، على رأس وفد حكومي روسي لإجراء المباحثات بشأن القضايا الإقليمية.