شاب ينقذ كلبا من فكي تمساح ويتعهد بالانتقام

أنقذ أحد سكان ولاية فلوريدا الأمريكية كلبه لوكي من فكي تمساح يبلغ طوله أربعة أمتار هاجمه عندما كان يتجول بجانب النهر.

ووفقا لموقع "سي بي إس 17" الأمريكي، كان ترينت توديل يمشي برفقة كلبه لوكي في مزرعته بمقاطعة باسكو، اليوم الاثنين، عندما هاجم أحد التماسيح الكلب وأمسكه من أحد أطرافه.

— CBS 17 (@WNCN) June 11, 2020

ومن جانبه هرع توديل لإنقاذ الحيوان الأليف، وقال: "أمسكت طوق الكلب لمحاولة سحبه، وانتهى بي المطاف في مباراة شد الحبل مع هذا التمساح الذي رفض التخلي عنه".

وتابع الشاب: "لذا نزلت إلى الماء وبدأت في الضرب على رأس التمساح حتى ترك الكلب في النهاية".

وبحسب الموقع، تعرض توديل لخدوش طفيفة جراء العراك، في حين أن طرف لوكي الأمامي كان مقطوع تقريباً، واحتاج إلى جراحة طارئة.

وقال توديل: "نقلت لوكي إلى المستشفى حيث وضع له الأطباء صفائح معدنية ومسامير، وتمكنوا من إعادة ترميم العظام. نأمل أن يتمكن من استعادة كامل عافيته بعد ذلك".

وتعهد توديل بالانتقام لكلبه حيث قام بوضع فخ للتمساح بمساعدة خدمة "فلوريدا فيش آند وايلد لايف".