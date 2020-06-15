"الوحش" الوردي يصل شواطئ ولاية ماساتشوستس الأمريكية (صور+ فيديو)

شاهد زوار شاطئ مدينة نانت في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، مخلوقات وردية اللون هلامية الشكل تشبه "فوهة البركان".

وبحسب صحيفة "ذا ديلي إيتيم" الأمريكية انتشرت المخلوقات الهلامية والتي اتضح فيما بعد أنها سيانيد قناديل البحر العملاقة السامة، على شاطئ المدينة بعد أن جرفتها الأمواج.

— Nick Record (@SeascapeScience) May 25, 2020

​​​ومن جانبها أصدرت إدارة الحياة البرية والاستجمام تحذيرًا أرجوانيًا، والذي يشير إلى وجود حيوان خطير في الماء.

— Boston 25 News (@boston25) June 13, 2020

​​وعلق أحد الزوار قائلا: "تبدو مخيفة للغاية.آمل أنها لم تلدغ أي من الأطفال، أنا قلق للغاية بشأن ذلك".

​يذكر أن السيانيد المشعر هو أكبر قنديل البحر في العالم، تتميز بمخالبها الطويلة الجاهزة دائمًا للهجوم والصيد. وهي تشكل شبكة كثيفة مباشرة تحت قبة قنديل البحر وتفرز أقوى السم، الذي يقتل على الفور فريسة صغيرة، ويشل الحيوانات الكبيرة.