ظريف: إيران قلقة من محاولات أمريكا زيادة الضغوط على سوريا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن إيران قلقة بشأن محاولات واشنطن زيادة الضغوط على سوريا.

موسكو- سبوتنيك وأكد ظريف أن بلاده لديها اعتقاد قوي بأن الولايات المتحدة تفعل كل شيء لزعزعة استقرار المنطقة.

وتابع الوزير الإيراني "نحن قلقون بشأن بعض التطورات السياسية والاقتصادية في سوريا، ومحاولات الولايات المتحدة فرض مزيد من الضغط، والضغط الاقتصادي على سوريا".

وأضاف خلال محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، "إنها تؤثر على الشعب السوري. ويجب أن نتأكد من أن الولايات المتحدة، التي تفعل كل شيء من أجل زعزعة استقرار المنطقة، لن تحقق أهدافها".