ترامب: إذا توقفنا عن إجراء الاختبارات سيقل عدد حالات كورونا

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، يعود لزيادة الاختبارات الجارية.

وقال ترامب خلال نقاش تم في البيت الأبيض: "إذا توقفنا عن إجراء الاختبارات، سيكون لدينا عدد قليل جدا من الحالات. اختبارات كورونا التي نجريها أكبر بكثير وأكثر تقدما من أية دولة أخرى"، بحسب ما نشره موقع "بيزنس إنسايدر".

وتابع ترامب "لقد قمنا بعمل رائع في هذا الشأن. دون اختبارات، أو في حالة استخدام اختبارات ضعيفة، سيكون لدينا عدد قليل جدا من الحالات، إن وجدت".

وتعد الولايات المتحدة الأكثر تضررا بجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث وصل عدد المصابين داخل البلاد إلى 2.1 مليون حالة بجانب 116.114 وفاة.

ومع البدء في رفع إجراءات الإغلاق وإعادة فتح الاقتصاد، شهدت بعض الولايات ارتفاعات قياسية جديدة في الحالات المصابة بالفيروس.

وحذر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين من أن عواقب إغلاق آخر ستكون واسعة النطاق، ليس فقط على الاقتصاد، ولكن أيضاً على النظام الصحي بشكل عام.

ودعا كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، لاري كودلو، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة في كل ولاية، حتى لا تضطر البلاد إلى إعادة غلق الاقتصاد.