برلين تعلق على قرار ترامب تخفيض القوات الأمريكية في ألمانيا

أصدرت ألمانيا، مساء اليوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران، أول تعليق على نية ترامب تخفيض القوات الأمريكية في ألمانيا.

وارسو – سبوتنيك. أعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، بأن ألمانيا أخذت بالاعتبار نية الولايات المتحدة تخفيض قواتها العسكرية في ألمانيا لكنها لا تعرف التفاصيل.

وقال ماس، عقب اجتماعه مع نظيره البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش، اليوم الثلاثاء، في وارسو: "أخذنا هذا في الاعتبار. ليس لدينا معلومات حول كيفية تنفيذه. لم نتلق معلومات من البنتاغون."

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان وعد، في وقت سابق، بخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا إلى 25 ألف فرد، أي إلى النصف وذلك بسب تأخر برلين بدفع مستحقات مالية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وكان ترامب قد أصدر أمرا بسحب نحو 10 آلاف ‏جندي أمريكي من ألمانيا.‏

وأوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن ترامب قرر سحب نحو 9 آلاف و500 جندي أمريكي من ألمانيا بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل.