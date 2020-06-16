رئيس وزراء اليونان يندد بـ"السلوك العدواني" لتركيا

ندد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، بما وصفه بأنه "سلوك عدواني لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط"، وذلك خلال محادثات في القدس مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ميتسوتاكيس: "أثرت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الحوادث الأخيرة للسلوكيات التركية غير القانونية والاستفزازية على حدودنا البحرية والجوية والبرية".

وأضاف، بحسب وكالة "فرانس برس": "نعتبر هذا النشاط تهديدا للسلام والاستقرار الإقليميين".

وتابع: "تناولنا أيضا الآثار المزعزعة للاستقرار التي تسببت بها تركيا في ما يتعلق بعلاقتها مع ليبيا"، موضحا: "أن الاتفاقية لاغية وباطلة تماما في ما يتعلق بتعيين المناطق البحرية بين البلدين"، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعته أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.

ويزور رئيس الوزراء اليوناني إسرائيل، اليوم، على رأس أكبر وفد رفيع يزور هذا البلد منذ بدء انتشار جائحة كوفيد -19، إذ يرافقه ستة وزراء بينهم وزيرا الدفاع والسياحة.

وتأتي زيارة الوفد اليوناني في أعقاب زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى القدس، الأسبوع الماضي.