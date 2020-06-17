مع اقتراب حملة الانتخابات الأمريكية... تغيير مهم في سياسة "فيسبوك"

تعتزم منصة التواصل الاجتماعي شركة "فيسبوك" السماح للمستخدمين بإيقاف الإعلانات السياسية، وذلك في الأسابيع القليلة المقبلة.

ويأتي هذا التغيير المهم في سياسة الموقع، بعد شهور من الانتقادات التي طاولته، نظرا إلى أن السياسيين يمكنهم عرض إعلانات تحتوي على معلومات خاطئة على المنصة.

وكتب الرئيس التنفيذي للشركة مارك زكربيرغ أن "فيسبوك سيعرض علامة تبويب ل‍مركز معلومات التصويت في الجزء العلوي من الخلاصات الإخبارية (نيوز فيد) لمستخدمي الولايات المتحدة وعلى "إنستغرام" أيضاً، مع معلومات حول كيفية التصويت ومكانه، بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص على التسجيل للتصويت".

وتعهدت الشركة أيضا بمساعدة 4 ملايين شخص على التسجيل للتصويت للانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويأتي القرار الذي يغير في سياسة عملاق التواصل الاجتماعي في وقت يتعرض فيه لانتقادات لاذعة، تطال زوكربيرغ شخصياً، بسبب سماحه بالأكاذيب في الإعلانات السياسية، بحجة عدم انخراطه في التدقيق فيها.

وفصلت شركة "فيسبوك" موظفا انتقد قرار رئيس الشركة التنفيذي مارك زكربيرغ بعدم اتخاذ أي إجراء حيال منشورات مثيرة للجدل كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموقع هذا الشهر.

وكان ترامب قد هدد بتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي أو إغلاقها بعد يوم من إضافة شركة "تويتر"، تحذيرا لبعض تغريداته لحث المتابعين على تحري مصداقية هذه التغريدات.