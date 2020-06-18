البابا السابق بنديكت يغادر الفاتيكان لزيارة شقيقه المريض في ألمانيا

قال الفاتيكان إن البابا السابق بنديكت سافر اليوم الخميس إلى موطنه ألمانيا لزيارة شقيقه الأكبر المريض.

قال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان إن بنديكت (93 عاما) توجه جوا إلى ريجينسبورغ لزيارة شقيقه جورج راتسينغر (96 عاما) ورافقه في الزيارة سكرتيره منذ فترة طويلة الأسقف جورج جانزوين وطبيب وممرض ومسؤول من الشرطة ومساعد شخصي، حسب "رويترز".

هذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها بنديكت إيطاليا منذ 2013 عندما أصبح أول بابا يستقيل في ستة قرون.

وقال الفاتيكان إن بنديكت سيبقى في ريجينسبورغ "بقدر ما يتطلب الأمر".