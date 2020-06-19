بقوة القانون... بيلي إيليش تقاضي معجبا وتمنعه من مضايقتها

رفعت نجمة البوب الأمريكية بيلي إيليش دعوى قضائية على أحد معجبيها، وحصلت على أمر تقييدي ضده يجبره على عدم الاقتراب منها على مسافة 90 مترا لمدة ثلاث سنوات.

ووفقا لموقع " TMZ " الأمريكي، كانت إيليش البالغة من العمر 18 عاما، قد قدمت أوراقا للحماية من التحرش المدني، بعد ظهور المعجب برينيلا روسو قرب منزلها عدة مرات ومحاولته دخول المنزل.

وقالت إيليش في المحكمة أن الشاب البالغ من العمر 24 عامًا أظهر أيضا سلوكا غريبا حيث كان يتحدث إلى نفسه وفشل في ارتداء قناع وجه.

يذكر أن إيليش تقيم في منزل والديها منذ فرض الحجر الصحي، وبعد إلغائها جولتها العالمية بسبب فيروس كورونا.