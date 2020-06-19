الصين تدعم فكرة بوتين لعقد اجتماع "الخماسية النووية"

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليتسيانغ، اليوم الجمعة، أن بلاده تدعم مبادرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لعقد لقاء زعماء الدول، الأعضاء الدائمين، في مجلس الأمن الدولي.

بكين - سبوتنيك. وقال ليتسيانغ، خلال إيجاز صحفي: "لقد أعربنا بالفعل عن موقفنا بشأن هذه المسألة، يؤيد الجانب الصيني مبادرة الجانب الروسي لعقد قمة للخمسة أعضاء الدائمين في مجلس الأمن، نحن مستعدون للبقاء على اتصال مع الأعضاء الدائمين الآخرين في مجلس الأمن الدولي لتنظيم هذا اللقاء".

ووفقا لرئيس روسيا، من الضروري إجراء مناقشة مفتوحة حول قضايا الحفاظ على السلام، وتعزيز الأمن العالمي والإقليمي، والسيطرة على الأسلحة الاستراتيجية، فضلا عن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف والتحديات والتهديدات الرئيسية الأخرى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب في مقال عن الحرب العالمية الثانية، نشر أمس الخميس عن أمله في عقد اجتماع شخصي لقادة الدول النووية الخمس التابعة للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، شاكرا لاتفاق الشركاء الدوليين على عقدها.