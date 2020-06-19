ألمانيا: الاتفاق النووي هو أفضل وسيلة لمنع التصعيد في الشرق الأوسط

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برغر، اليوم الجمعة، إن ألمانيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني، وتعتبره الأمثل لمنع التصعيد في الشرق الأوسط".

برلين - سبوتنيك وذكر برغر، خلال إيجاز إعلامي عقده في برلين، "إن ألمانيا تلتزم التزاما كاملا بتعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا توجد تغييرات في هذا الأمر. لقد أسفنا لانسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، وما زلنا نأسف لذلك".

وتابع "ونعتقد أن خطة العمل الشاملة المشتركة هي أفضل وسيلة واعدة لمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية... ومزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف "جميع أطراف الصفقة مهتمون بتنفيذها والامتثال لشروط الاتفاقية. من خلال آلية "إنستيكس" المالية التي شكلتها الدول الأوروبية للعمليات التجارية مع إيران، تم تنفيذ الصفقة الأولى بالفعل، ويستمر العمل على المزيد من المعاملات".

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إيران إلى التعاون التام مع الوكالة، والسماح لمفتشيها بالوصول إلى منشأتين نوويتين في إيران.

صوت لصالح القرار الخاص بشأن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأتين نوويتين في إيران، في مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 25 عضوا في مجلس إدارة الوكالة، مقابل صوتين "ضد" وسبعة أعضاء امتنعوا عن التصويت.

وقال البيان، الذ نشر على الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإنترنت، "اعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم قرارا يدعو جمهورية إيران الإسلامية إلى التعاون التام مع الوكالة في تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة بموجب معاهدة عدم الانتشار والبروتوكول الإضافي، وتلبية متطلبات الوكالة دون مزيد من التأخير".

وأضاف " تم تبني القرار الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بأغلبية الأصوات - 25 مقابل 2 ، وامتنع اثنان عن التصويت".