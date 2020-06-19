ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعلن أنها ستحث إيران على التعاون بشأن الاتفاق النووي

أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أنها ستحث إيران بشكل كبير على التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الاتفاق النووي.

كما وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك أنها لن تدعم الجهود الأمريكية بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران مجددا، بحسب ما ذكرته وكالة "سكاي نيوز" البريطانية.

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعلن أنها لن تدعم الجهود الأميركية بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) June 19, 2020

​وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إيران إلى التعاون التام مع الوكالة، وإتاحة الوصول إلى منشأتين نوويتين تشتبه الوكالة بوجود مواد نووية غير معلنة فيهما.

وصوت لصالح القرار الخاص بشأن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأتين نوويتين في إيران، في مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 25 عضوا في مجلس إدارة الوكالة، مقابل صوتين "ضد" و7 أعضاء امتنعوا عن التصويت.

وجاء في البيان، الذي نشر على الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإنترنت، "اعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم قرارا يدعو جمهورية إيران الإسلامية إلى التعاون التام مع الوكالة في تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة بموجب معاهدة عدم الانتشار والبروتوكول الإضافي، وتلبية متطلبات الوكالة دون مزيد من التأخير".

وأضاف "تم تبني القرار الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بأغلبية الأصوات، 25 مقابل 2، وامتنع اثنان عن التصويت".