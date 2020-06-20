متظاهرون يحتشدون في باريس للاحتجاج على العنصرية وعنف الشرطة

تجمع حشد في باريس اليوم السبت للاحتجاج على العنصرية ومزاعم عن عنف الشرطة مع السود وأبناء الأقليات العرقية.

وحسب "رويترز" بدأ مئات المتظاهرين التجمع في ساحة الجمهورية في باريس. وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها "العدالة لإبو" في إشارة لرجل أسود توفي في عملية للشرطة عام 2019.

وتجري احتجاجات في أنحاء العالم على العنصرية ووحشية الشرطة في أعقاب وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد إثر اعتقاله في مدينة منيابوليس الشهر الماضي.

من ناحية أخرى شهدت العاصمة الفرنسية احتجاجا آخر إذ رش متظاهرون في فرنسا اليوم السبت مبنى وزارة الصحة بطلاء أحمر، في إشارة رمزية لدماء من توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا والاحتجاج على تردي ظروف العمل بالنسبة للعاملين في مجال الصحة العامة.

وحسب "رويترز" قالت أوريلي تروف المتحدثة باسم جماعة (اتاك) التي نظمت الاحتجاج لرويترز "على مدى سنوات والعاملون في قطاع الصحة يحذرونا من شح الموارد فيما يتعلق بالموظفين والأسرة والمعدات التي تمكنهم من رعاية الناس بشكل لائق".