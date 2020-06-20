إيران تعلن اعتقال 6 أشخاص حتى الآن في إطار ملف "الطائرة الأوكرانية"

أعلنت إيران، اليوم السبت، أنه تم حتى الآن اعتقال 6 أشخاص في إطار تحقيقات حادث الطائرة الأوكرانية التي سقطت قرب مطار طهران، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال رئيس المنظمة القضائية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، شكر الله بهرامي، إنه تم لغاية الآن اعتقال 6 أفراد في إطار ملف حادث الطائرة الأوكرانية، لافتا إلى انه تم الإفراج عن 3 منهم بكفالة.

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أنه ومنذ اليوم الاول لبدء التحقيقات من قبل القضاء العسكري تم تشكل فرق خبراء حيث تم استلام التقارير من أغلبها، وبقي هنالك فريقان وسيدخل الملف مرحلة جديدة بعد استلام تقاريرهما.

وأشار إلى أن نحو 80 من الأسر أولياء الدم راجعوا منظمة القضاء العسكري وطرحوا دعاوى.

وأضاف "الحرس الثوري طلب منا منذ البداية البت في الملف بحزم كما أكد القائد العام للحرس الثوري في مراسلاته معنا على مسألة دفع التعويضات للأسر ومتابعة القضية بجدية وطلب منا البت أينما كان هنالك خطأ حاصل".

وتابع "تم اليوم عقد اجتماع في الدائرة القانونية لرئاسة الجمهورية حول مقدار التعويضات التي ينبغي دفعها لذوي الضحايا".

وأوضح أنه "تم لغاية الآن اعتقال 6 أفراد، أفرج عن 3 منهم بكفالة، وفيما لو ثبت خلال التحقيقات قصور وتقصير متهمين آخرين سنقوم باستدعائهم".

وأكد أنه سوف لن تكون هنالك أي محاباة في البت بالملف، مضيفا "سماحة قائد الثورة طلب منا البت في الجرائم أو القصور والتقصير المحتمل في الملف كما أكد ضرورة العمل للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا".

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن كل من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والمتحدث باسم الهيئة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، أن السلطات اعتقلت أشخاصاً لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية، فيما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن المتورطين في حادث الطائرة "سينالون العقاب".

وكانت إيران قد أعلنت، في البداية، أن تحطم الطائرة في ضواحي طهران حدث نتيجة خلل فني قبل أن تتراجع، وتعترف بإسقاط الطائرة بصاروخ من دفاعات الحرس الثوري أثناء التأهب العسكري بعد إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عراقيتين تضم القواعد الأمريكية، رداً على مقتل القيادي في الحرس الثوري قاسم سليماني، وأسفرت الحادثة عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 أغلبهم من الإيرانيين.