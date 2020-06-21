رئيس الوزراء الياباني يكرر رغبته في أجراء استفتاء على التعديلات الدستورية

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن رغبته في أجراء استفتاء على تعديل الدستور الحالي للبلاد قبل انتهاء فترة ولايته في أيلول/ سبتمبر 2021.

طوكيو - سبوتنيك. وقال آبي بهذا الصدد: "باقي لي ثلاثة أشهر أخرى بمنصبي كرئيس للحزب الديمقراطي الليبرالي، وأود قبل انتهاء الموعد إجراء استفتاء [بشأن الدستور]".

وأضاف رئيس الوزراء ردا على اقتراح الحاكم السابق، لثاني أكبر مدينة في اليابان بشأن حل مجلس النواب "لإعطاء دفعة للمجلس بإعادة النظر بمسألة صياغة الدستور "قائلا:" "في الوقت الحالي، ليس لدي أدنى فكرة بشأن حل المجلس، لكن دون أدنى شك أود أن أستمع لآراء الناس بمسألة التعديلات (الدستورية)، لطرحها إذا لزم الأمر".

يذكر أن رئيس الحكومة اليابانية أعرب عن رأيه هذا مع عمدة مدينة أوساكا السابق، تورو هاشيموتو على أثير"نيوز بار أوساكا" التي تبث عبر الإنترنت.