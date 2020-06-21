مسؤول إيراني يحذر من إصابة نصف سكان طهران بكورونا

شدد قائد عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد في طهران، علي رضا زالي، أن الوباء العالمي "خطير وفتاك" على حد وصفه، ما قد يصيب نصف سكان العاصمة الإيرانية طهران

ووصف زالي الظروف في طهران بأنها "صعبة ومعقدة"، لافتا إلى أن 11% من أهالي طهران لا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي، فيما يتدنى هذا المعدل إلى 9% في بعض الأحياء، بحسب "آر تي".

وفيما أشار علي رضا زالي إلى "أن هناك مشاكل حادة في مجال تأمين المواط الطبية اللازمة، فقد أكد أن السلطات الإيرانية قادرة على تأمينها".

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أشار أمس السبت، إلى أن إيران ستبحث مسألة إلزام السكان في غضون أيام باستعمال الكمامات في الأماكن العامة والمناطق المغطاة.

وقال في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني: "قد نجعلها إلزامية خلال أسبوع أو نحو ذلك... وبخاصة في الأماكن المزدحمة والمناطق المغطاة، لكن لابد أولا من توفير كمامات بأسعار معقولة.

وحذرت السلطات الإيرانية من احتمال إعادة فرض تدابير صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن زيادة الإصابات في الأونة الأخيرة.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت تسجيل أكثر من 2300 إصابة جديدة بوباء (كوفيد-19)، ما رفع الإجمالي إلى ما يزيد عن 202 ألف حالة، توفى من بينها 9507.

وقالت الناطقة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، في مؤتمر صحافي اليوم السبت، "تسجيل 2322 إصابة جديدة بكورونا، والإجمالي يرتفع إلى 202584".