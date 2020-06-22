إيقاف ضابط شرطة في نيويورك لاستخدامه "الخنق المحظور"... فيديو

أوقفت شرطة نيويورك الأمريكية ضابطا لإقدامه على استخدام أسلوب الخنق المحظور ضد رجل أسود في حي كوينز بالمدينة، وفقا لما ذكره مفوض الشرطة.

الإيقاف تم بعد أيام من توقيع حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو على قانون ينص على تجريم الخنق الذي يستخدمه ضباط الشرطة للقبض على المشبه بهم.

NYPD officer used an illegal chokehold on a black man this morning in Far Rockaway, NY — and only stopped because another cop realized they were being filme.



They choked him out... pic.twitter.com/SXZNnSbwDM — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) June 21, 2020

وقال مفوض شرطة مدينة نيويورك ديرموت شيا على تويتر إن حادثة الأحد كانت "مقلقة" وإن "التحرك الفوري" كان ضروريا أثناء إجراء السلطات للتحقيق.

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Accountability in policing is essential. After a swift investigation by the Internal Affairs Bureau, a police officer involved in a disturbing apparent chokehold incident in Queens has been suspended without pay. https://t.co/pAFUo0zxnc — Commissioner Shea (@NYPDShea) June 21, 2020

ويوم 25 مايو/أيار الماضي، قتل الأمريكي جورج فلويد (46 عامًا)، من ذوي البشرة السوداء، أثناء توقيفه بمدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا(شمال)، عندما ضغط أحد رجال الشرطة بركبته على عنقه إلى أن فارق الحياة.