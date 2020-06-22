نيويورك تحتفل بالتقدم في معركة كورونا

احتفل سكان مدينة نيويورك، اليوم الاثنين، بالتقدم الذي أحرزوه في معركتهم مع فيروس كورونا المستجد، فمنهم من قص شعره لأول مرة منذ أشهر، ومنهم من خرج للتسوق في متاجر ظلت مغلقة لفترة طويلة، ومنهم من تناول الطعام في المطاعم، وذلك بعد أن أمضوا أكثر من 100 يوم محبوسين في قيود العزل.

ذكرت وكالة "رويترز" أن مدينة نيويورك أصبحت آخر منطقة في الولاية تنتقل إلى المرحلة الثانية من إعادة الفتح حيث تقدم المطاعم والحانات الخدمات في الهواء الطلق مع إعادة فتح الكثير من المتاجر. واستقبلت صالونات تصفيف الشعر الزبائن لأول مرة منذ منتصف مارس/ آذار.

ومن المقرر إعادة فتح الملاعب، اليوم الاثنين، في أشد مدن الولايات المتحدة اكتظاظا بالسكان. وقتل الفيروس حوالي 120 ألف أمريكي.

في الوقت نفسه، سجلت 12 ولاية في الجنوب والجنوب الغربي زيادات قياسية في إصابات كورونا وفي غالب الأحيان زيادات قياسية أيضا في الإصابات التي تستدعى حالتها النقل للمستشفيات، وهو مقياس لا يتأثر بالتوسع في إجراء الاختبارات.

وسجلت زيادات قياسية في الحالات الجديدة الأسبوع الماضي في أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، وهي أربع ولايات يعيش فيها نحو ثلث سكان الولايات المتحدة. كما شهدت ألاباما وجورجيا ونيفادا وأوكلاهوما وأوريجون وساوث كارولاينا ويوتا ووايومنج زيادات قياسية في الحالات.