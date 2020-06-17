حاكم نيويورك: نستعد لـ"المرحلة الثانية" من تخفيف إجراءات الحظر

قال حاكم نيويورك أندرو كومو، إن الولاية تتجه نحو المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الحظر المفروض عليها منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وتابع: "إن الأمر يتعلق بنا جميعا في إنجاح عملية إعادة فتح الولاية"، مضيفا: "يجب أن نكون أذكياء وأن نكون على قدر المسؤولية".

New York City is on track to enter Phase 2 of reopening on Monday.



It's up to all of us to ensure a successful reopening. Be smart & be responsible.



Info on what businesses are part of Phase 2 here: https://t.co/KR0ZD5r8ls — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 17, 2020

ولفت كومو إلى أن الولاية أجرت، أمس الثلاثاء، أكثر من 59 ألف اختبار للكشف عن كورونا بين المواطنين، لكن نسبة الإصابات لم تصل إلى 1 في المئة من الذين خضعوا للاختبارات، وكان عددهم 567 شخصا ظهرت نتائجهم إيجابية للمرض.

Giving my daily press briefing now. Watch Live: https://t.co/NpLXhF2Ohc — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 17, 2020

وأشار حاكم نيويورك إلى أن الولاية سجلت، أمس الثلاثاء، 17 حالة وفاة، مشيرا إلى أنه العدد الأقل منذ بداية ظهور الفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 8.1 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 443 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.