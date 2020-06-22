سائق يصدم دراجة نارية ويهرب بطريقة فردية... فيديو

فوجئ سكان الضواحي الشرقية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، صباح أول أمس السبت، بسيارة تسير على الطريق السريع وتدفع بدراجة نارية متحطمة.

وبحسب صحيفة "لوس أنجلوس" الأمريكية قامت الشرطة بمطاردة سيارة من طراز "ميني فان" إلا أن السائق تمكن من الهرب والاختباء.

ووفقا لشهود عيان، في مكان ما على الطريق السريع "I-91"، صدمت سيارة "ميني فان" راكب دراجة نارية وقذف به إلى جانب الطريق في حين أن السيارة أكملت طريقها ولم تتوقف.

وتجري الشرطة الأمريكية تحقيقات في الحادث مشيرة إلى أن راكب الدراجة النارية على قيد الحياة ونقل إلى المستشفى وحالته مستقرة، أما صاحب السيارة الهارب سيواجه عقوبة قاسية.