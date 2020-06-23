أمريكا تتوقع خسارة نصف صادراتها من الغاز الطبيعي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن صادرات البلاد من الغاز الطبيعي ستنخفض بأكثر من النصف في يوليو/ تموز المقبل قبل أن تزيد في كل من الأشهر اللاحقة في عام 2020.

واشنطن - سبوتنيك. وفي تقرير لها، أرجعت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة في الولايات المتحدة، هذا الانخفاض إلى تداعيات جائحة كورونا جنبًا إلى جنب مع درجات الحرارة الشتوية فوق المتوسط.

في يناير/ كانون الثاني، تم تحميل 74 شحنة تصدير غاز طبيعي مسال، وبلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة 8.1 مليار قدم مكعب/ يوميًا، وكلاهما مستوى قياسي.

وقال التقرير إن صادرات الغاز الطبيعي المسال انخفضت بشكل طفيف فقط من فبراير/ شباط حتى أبريل/ نيسان ، لكنها بدأت في الانخفاض بشكل ملحوظ في مايو/ أيار.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الآن انخفاض ​​إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال يوليو/ تموز 2020، قبل أن يرتفع في الأشهر المتبقية من العام.

وأضاف التقرير أن انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، يعكس أيضًا هبوطًا في الأسعار في كل من آسيا وأوروبا إلى مستويات تاريخية خلال الأشهر الأخيرة.

في عام 2019، أصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، خلف كل من قطر وأستراليا.