ظريف يسخر من بومبيو 

سخر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، حول تداعيات انتهاء الحظر التسليحي على إيران.

ونشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، فجر اليوم الأربعاء، ردا على تصريحات بومبيو، مشيرا إلى أن "الأخير يائس من تضليل العالم إلى الحد الذي يزعم فيه أنه بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ستبادر إيران لشراء مقاتلات وثم سترسلها إلى نقاط أبعد من أقصى مدى لها".

وأضاف ظريف في تغريدته: "ربما يمكن لبومبيو أن يوضح لنا كيف ستعود هذه المقاتلات إلى إيران حتى بعد نفاد وقودها !".

.@SecPompeo is so desperate to mislead the world that he claims come October, Iran will purchase fighter aircraft.



And then send them off to the limits of their ONE-WAY ranges.



Perhaps he could also say how they would fly back to Iran having exhausted their fuel.#Shameless pic.twitter.com/t0vVL5y1lz — Javad Zarif (@JZarif) June 23, 2020

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد كتب في تغريدة له، إنه إذا أنهت الأمم المتحدة بالفعل حظر الأسلحة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فإن إيران ستكون قادرة على شراء طائرات حربية مقاتلة جديدة مثل سوخوي-30 الروسية وJ-10 الصينية.

وتابع بومبيو بأن أوروبا وآسيا ستكون في مرمى نيران إيران بهذه الطائرات المميتة للغاية، وأن الولايات المتحدة لن تسمح بحدوث ذلك.

ويشار إلى أنه بحسب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، سيكون مسموحا لإيران بدءا من أكتوبر المقبل بيع وشراء الأسلحة التقليدية.

وبناء على هذا القرار لم يكن الحظر مفروضا على إيران في شراء وبيع الأسلحة، بل مشروطا أيضا بالحصول على إذن من مجلس الأمن الدولي.