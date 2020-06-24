روحاني: الإسلام يعطي المرأة حق المشاركة في المجتمع بنفس مستوى الرجل

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن أي أحد في العالم لن يستطيع أن يتهم الإسلام بأنه يروج لهيمنة الرجل، مؤكدا أن من مفاخر الجمهورية الإسلامية فتح الأجواء أمام كل النساء للمشاركة في النشاطات المختلفة.

وقال روحاني، في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء، إن للفتيات اليوم حضور فاعل في الجامعات والمستشفيات والمصانع والدوائر الحكومية، وبالتالي لا يحق لأحد أن يتهم الإسلام بأنه يتجاهل حقوق المرأة، وقد صرح القرآن الكريم بأن من حق المرأة المشاركة في المجتمع بنفس مستوى مشاركة الرجل، بحسب ما نقلته "وكالة إرنا".

وفي سياق آخر، أشار روحاني بخصوص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران حريصة على التعاون مع الوكالة ولكن عليها ألا تنحرف عن أطرها وقوانينها.

وأضاف: "نحذر الدول الأوروبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية من الاستمرار في سلوكها الحالي".

وبصدد الاتفاق النووي، قال روحاني: "عندما تعود أمريكا للالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي ضمن 5+1 سنكون حينها نحن مستعدين للتفاوض"، مضيفًا "يتوجب على أمريكا أيضا أن تعتذر وتعوض الشعب الإيراني عن الأضرار التي لحقت به إثر العقوبات وأن تعود للالتزام بالاتفاقيات الدولية ثم مستعدون للتفاوض".