أمريكا... إسقاط التهم عن مستشار ترامب السابق مايكل فلين

ولا تقوم محكمة الاستئناف الأمريكية بالحكم في القضايا، وإنما تقوم بمراجعة الإجراءات الرسمية المتبعة في إصدار الحكم والتأكد من صحتها.
ولفتت الوكالة إلى أن الجنرال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، للرئيس دونالد ترامب، هو الوحيد من مسؤولي البيت الأبيض، الذي واجه اتهامات رسمية في تحقيقات روبرت مولر حول علاقة روسيا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة، التي فاز فيها ترامب.
BREAKING: A federal appeals court has ordered the dismissal of the criminal case against former Trump national security adviser Michael Flynn. https://t.co/Y4ZjLcRmPx— The Associated Press (@AP) June 24, 2020
يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أصدرت قرارا بإسقاط التهم الموجهة إلى مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، في مايو/ أيار الماضي.
ورغم انتقاد الديمقراطيين للقرار، إلا أن المدعي العام وليام بار، رفض فكرة أنه أسقط القضية بناء على طلب الرئيس ترامب، الذي وصفه بـ"رجل ذو مصداقية وشجاعة لا تصدق".
واستقال مايكل فلين، في فبراير/ شباط 2017، بسبب الجدل الذي دار حول اتصالاته مع مسؤولين من روسيا قبل تنصيب ترامب.
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