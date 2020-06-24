أمريكا... إسقاط التهم عن مستشار ترامب السابق مايكل فلين

أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، أمرا برفض القضية الجنائية المقامة ضد مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق.

© REUTERS / CARLOS BARRIA قائمة المفصولين من إدارة ترامب... 30 مسؤولا في عامين "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة)، قالت في حكمها: "قرار وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة لمستشار ترامب السابق، كان بمثابة تسوية للقضية، رغم اعتراف فلين بأنه مذنب بالكذب على المحققين في التقرير الخاص بتحقيقات روبرت مولر".

ولا تقوم محكمة الاستئناف الأمريكية بالحكم في القضايا، وإنما تقوم بمراجعة الإجراءات الرسمية المتبعة في إصدار الحكم والتأكد من صحتها.

ولفتت الوكالة إلى أن الجنرال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، للرئيس دونالد ترامب، هو الوحيد من مسؤولي البيت الأبيض، الذي واجه اتهامات رسمية في تحقيقات روبرت مولر حول علاقة روسيا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة، التي فاز فيها ترامب.

BREAKING: A federal appeals court has ordered the dismissal of the criminal case against former Trump national security adviser Michael Flynn. https://t.co/Y4ZjLcRmPx — The Associated Press (@AP) June 24, 2020

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أصدرت قرارا بإسقاط التهم الموجهة إلى مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، في مايو/ أيار الماضي.

ورغم انتقاد الديمقراطيين للقرار، إلا أن المدعي العام وليام بار، رفض فكرة أنه أسقط القضية بناء على طلب الرئيس ترامب، الذي وصفه بـ"رجل ذو مصداقية وشجاعة لا تصدق".

واستقال مايكل فلين، في فبراير/ شباط 2017، بسبب الجدل الذي دار حول اتصالاته مع مسؤولين من روسيا قبل تنصيب ترامب.