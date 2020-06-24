أمريكا تعلن تفاصيل إضافة قباطنة خمس سفن إيرانية لقائمة عقوباتها المالية

أعلنت الولايات المتحدة أنها أدرجت قباطنة 5 سفن إيرانية على قائمة عقوباتها المالية على خلفية تزويدهم فنزويلا بإمدادات وقود في خرق للعقوبات الأمريكية على نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

القاهرة - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الخازنة الأمريكية، تفاصيل توقيع العقوبات على القباطنة، عبر موقعها الرسمي، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتخذ إجراء حيال 5 قباطنة سفن استخدمتها خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشركة الوطنية الإيرانية للناقلات، الخاضعتان للعقوبات الأمريكية، وتحمل اسم كلافيل، بيتونيا، فورتشن، فوريست وفاكسون، حيث زودت فنزويلا بالبنزين ومكوناته.

وقالت الوزارة إنها اتخذت الإجراءات ضد قباطنة السفن الخمس الذين قادوا خمس ناقلات نفط إيرانية وهي (كلافيل وبيتونيا وفورتيون وفوريست وفاكسون)، بتسليم مكونات البنزين وشحنات وقود إلى فنزويلا".