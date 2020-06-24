ترامب: نريد تحسين الوضع مع روسيا رغم نشر قوات أمريكية فى بولندا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعول على "تحسين الوضع مع روسيا" على الرغم من خطط نشر قوات أمريكية إضافية في بولندا.

واشنطن - سبوتنيك. وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الرئيس البولندي أندريه دودا في البيت الأبيض: "على الرغم من كل هذا، نتوقع أن نتوافق مع روسيا، والتوافق مع الجميع".

وأضاف أن نقل القوات "رسالة قوية" لروسيا، كما أعرب مرة أخرى عن استيائه من شراء ألمانيا للغاز الروسي.

وكان ترامب قد أعلن، اليوم الأربعاء، أنه إذا تم نشر قوات أمريكية إضافية في بولندا، فسيتم ذلك على نفقة الجانب البولندي، وأضاف "سنخفض عدد قواتنا في ألمانيا، بعض (القوات) ستعود إلى البلاد والبعض إلى أماكن أخرى في أوروبا، وبولندا ستكون أحد هذه الأمكنة".