الخارجية الإيرانية: طهران وكراكاس لن تتراجعا عن الوقوف بوجه العقوبات الأمريكية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن إيران وفنزويلا ماضيتان في المواجهة مع الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات موسوي على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال خلالها: "إيران و​فنزويلا​ لن تتراجعا قيد أنملة عن الوقوف في وجه ​العقوبات الأمريكية والمواجهة مستمرة​".

US desperate moves against Iranian individuals - like the one announced by @SecPompeo, aka the #SecretaryofHate – just signal the miserable failure of the so-called “max pressure”. Despite US pressure, #Iran & #Venezuela remain steadfast in countering unlawful American sanctions. pic.twitter.com/iFgYO6dPeL — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) June 24, 2020

وأضاف موسوي، قائلا: "إيران أثبتت أنها ستحمي حقوقها حتى في الأماكن البعيدة عنها، وإن طلبت الحكومة الفنزويلية المزيد من الشحنات النفطية فسوف نرسلها".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن، أمس الأربعاء، فرض عقوبات على خمسة بحارة إيرانيين قادوا ناقلات النفط التي نقلت البنزين ومشتقاته إلى فنزويلا.